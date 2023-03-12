Более 500 спортсменов соберутся в Ялуторовске для участия в турнире по спортивно-бальным танцам

На втором турнире по спортивно-бальным танцам «Ялточка», который пройдет 19 марта 2023 в Ялуторовске, примут участие более 500 спортсменов из Тюмени, Заводоуковска, Ялуторовска и Кургана. По словам организатора, директора АНО «Точка» Ялуторовска Светланы Ефимовой, идея пришла к ней после занятий бальными танцами двадцать лет назад.

- Тогда был негласной столицей бальных танцев. Первый турнир собрал у нас на паркете около 500 танцоров. В этот раз ожидаем еще большее количество, - цитирует Светлану «Тюменская линия».

Фото: https://vk.com/ano_tochka

Все расходы на организацию взяли на себя сами общественники. Подготовкой спортсменов занимаются ялуторовские и тюменские педагоги, а вот оценивать выступающих будут профессиональные судьи. Победители получат медали, дипломы и кубки, в зависимости от номинации.