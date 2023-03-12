Как отрастить длинные ногти в домашних условиях

Тюменский врач советует полчаса держать руки в соленой воде, чтобы отрастить длинные ногти Фото: pixabay.com

Специальные ванночки помогут женщинам отрастить длинные и крепкие ногти. Таким мнением поделилась доктор медицинских наук, профессора кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии ТМУ Гульнур Сулкарнаева. По ее словам, для роста ногтей нужно делать теплые ванночки с водой, температура которой составляет 40 градусов. Для этого в воду нужно добавить морскую соль и держать руки в течение 20-30 минут. Также можно использовать глицерин и гели.

А вот с декором для ногтей нужно быть аккуратнее. Наклейки, бижутерия и другие украшения создают рельеф на ногте, что создает проблему по поддержанию гигиены рук. То есть чистить ногти приходится при помощи разных щеточек, емкостей, растворов и спреев, сообщает «Мегатюмень».

Врач напоминает, что чистоту рук нужно соблюдать при приготовлении пищи, уходе за детьми и при ухудшении эпидемиологической ситуации.

- Степень прочности прикрепления подобных украшений, может явиться причиной инородного тела, если эти украшения, например, попали в пищу, - считает эксперт.