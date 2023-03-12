В Тюмени пациент получил повредил восемь сухожилий и два нерва из-за упавшего на руку зеркала Фото: Татьяна Коркина

Врачи тюменской Областной клинической больницы №2 помогли мужчине, который в начале 2023 года серьезно повредил кисть руки, на которую упало зеркало. В приемном отделении ему срочно провели обследования, во время которых выявили резаные раны нижней трети предплечья с повреждением восьми сухожилий и двух нервов. Его пришлось срочно прооперировать.

По словам кистевого хирурга, микрохирурга, травматолога-ортопеда, руководителя кистевого направления травматологического центра ОКБ №2 Владимира Малишевского, травмы были такие ужасные, что срочно нужна была операция.

- Множественные ранения сухожилий и нервов даже получили особое название – повреждение типа «спагетти». Мы решили наложить несколько швов на сухожилия новым шовным материалом, а также сшить нервы, - рассказал врач.

Сейчас он проходит реабилитацию по восстановлению функции кисти. В будущем в больнице хотят создать центр кистевой хирургии, где будут проводить диагностику, операции и реабилитацию.