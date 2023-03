В Тюмени 12 марта значительно похолодает, на улице снова будет минус Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 12 марта 2023, ожидается облачность с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Ожидается похолодание, температура воздуха -8… -13 C, при прояснении -18… -23 C, днём преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, температура воздуха 0… -5 C.

Погода в Тюмени 12 марта в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 12 марта (27 февраля по старому стилю) день преподобного Прокопия Декаполита, жившего в VIII веке. С этого дня наступала настоящая весна: таял снег, а зимники переставали существовать. На Руси прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.

Если верба начинала распускаться с макушки, нужно было начинать сеять пораньше. А если верба не пушилась, хорошим будет второй посев.