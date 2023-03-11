В 2023 году в Тюменской области в ДТП погиб один ребенок, 47 детей ранено Фото: Татьяна Коркина

Уроки дорожной безопасности и другие профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения проведут сотрудники ГИБДД по Тюменской области в преддверии школьных каникул. Ученикам начальной школы и подросткам напомнят о том, насколько важно соблюдать правила дорожного движения при переходе проезжей части, при езде в автомобиле. Также сотрудники ГИБДД расскажут о движении на велосипеде и автомобиле в сложных дорожных условиях.

В 2023 году число ДТП с участием детей значительно выросло. В авариях погиб один ребенок, 47 детей ранены. Растет число аварий с детьми-пешеходами: в 2023 году произошло 18 таких ДТП, в семи случаях детей сбили на «зебрах».

Сотрудники ГИБДД проведут практические занятия на улицах города и расскажут школьникам, почему нужно переходить проезжую часть на пешеходных переходах и почему нельзя переходить улицу в наушниках или смотря в телефон.