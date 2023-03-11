Тюменские студенты посоревнуются в удалении зубов и наложении хирургических швов

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Будущие тюменские стоматологи готовятся к участию в региональной студенческой олимпиаде Уральского федерального округа. Студенты медицинских университетов из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени в течение двух дней будут показывать свое мастерство.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», 13 марта студенты будут выполнять практические занятия, включая подготовку зуба к протезированию, снятие слепков, изготовление коронок. А 14 марта они посоревнуются в мастерстве удаления зуба и наложения хирургических швов. Манипуляции будут производиться на натуральном биологическом материале и на фантомах, некоторые задания студенты выполнят под хирургическим микроскопом.

В жюри войдут преподаватели стоматологических институтов и факультетов медицинских вузов Уральского федерального округа.