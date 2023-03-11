Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье11 марта 2023 14:19

Тюменские студенты посоревнуются в удалении зубов и наложении хирургических швов

В УрФО пройдет студенческая олимпиада по стоматологии
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: Доктор Альбус

Фото: Доктор Альбус

Будущие тюменские стоматологи готовятся к участию в региональной студенческой олимпиаде Уральского федерального округа. Студенты медицинских университетов из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени в течение двух дней будут показывать свое мастерство.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», 13 марта студенты будут выполнять практические занятия, включая подготовку зуба к протезированию, снятие слепков, изготовление коронок. А 14 марта они посоревнуются в мастерстве удаления зуба и наложения хирургических швов. Манипуляции будут производиться на натуральном биологическом материале и на фантомах, некоторые задания студенты выполнят под хирургическим микроскопом.

В жюри войдут преподаватели стоматологических институтов и факультетов медицинских вузов Уральского федерального округа.