МФК «Тюмень» сыграет с сыктывкарской командой «Новая генерация» в 15-м туре PARI Суперлиги по мини-футболу

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В тюменском СК «Центральный» 17 и 18 марта пройдет 15-й тур PARI Суперлиги по мини-футболу. С МФК «Тюмень» встретится команда из Сыктывкара «Новая генерация».

В последний раз соперники встречались в шестом туре, который прошел в Сыктывкаре в декабре 2022 года. В первом матче хозяева выиграли у тюменцев со счетом 4:3, а во втором команды сыграли вничью, со счетом 5:5, сообщает Вслух.ру.

Сейчас МФК «Тюмень» - на 8-й строчке в турнирной таблице Суперлиги. В копилке у нас 9 побед, 7 ничьих и 12 проигрышей, общий счет составляет 34 очка. Это всего на одно очко меньше, чем у «Новой генерации», которая находится строчкой выше.