Кухарук поручил разобраться с тюменской школой №94, которая за два года превратилась в «сарай»

Фото: личная страница Руслана Кухарука в соцсети

Мэр Тюмени Руслан Кухарук поручил разобраться со скандалом в 94-й школе и провести проверку по фактам, которые были изложены в разных публикациях в СМИ и соцсетях. Речь идет о жалобах родителей учеников о плохо состоянии школы, которая была построена всего два года назад в микрорайоне «Европейский». Здание построили в рамках нацпроекта «Образование» и за это время превратилось в «сарай».

- Директору школы С.С. Колчановой, директору департамента образования администрации города Тюмени О.В. Трениной необходимо провести встречу с родителями и подготовить ответы на вопросы, - отметил Руслан Кухарук.

По словам родителей учеников, проблемы в школе существуют не только по хозяйственной части. Так, проблемы в школе есть с кадрами и с самим образованием.