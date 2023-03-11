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НовостиЗвезды11 марта 2023 11:27

В Тюмени назвали победителей творческого конкурса «Лучшие из лучших»

Он прошел в рамках областного проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени назвали победителей творческого конкурса «Лучшие из лучших»

В Тюмени назвали победителей творческого конкурса «Лучшие из лучших»

Фото: Татьяна Коркина

Учреждения Тюменского района посоревновались в конкурсе «Лучшие из лучших», который прошел в рамках областного проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Конкурсанты соревновались на получение денежного поощрения лучшим муниципальным организациям и их работникам.

В результате конкурса лучшими сотрудниками стали художественный руководитель Центра культуры и досуга «Юность» Ирина Коротаева и главный библиотекарь Центральной библиотечной системы района Дания Бакиева.

Как сообщили в пресс-службы главы Тюменского района, также в 2022 году на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации 36 работников культуры прошли курсы ежегодного повышения квалификации.