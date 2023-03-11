В Тюменской области снова испекут самый большой сибирский баурсак

Фото: https://vk.com/sibirskiybaursak

В Тюменской области стартовал прием заявок на III Гастрономический фестиваль «Сибирский баурсак», который пройдет в поселке Прииртышский 22 июля. В 2023 году мероприятие приурочат к 100-летию со дня образования Тобольского района.

Как сообщает «Тюменская линия», участвовать в фестивале могут не только команды Тюменской области, но и других регионов. Главное – испечь самый большой по высоте и диаметру баурсак.

Результаты победителя войдут в «Книгу рекордов России», где зафиксирован самый большой сибирский баурсак 2021 года. Два года назад блюдо размером 62 см в ширину и 32 см в высоту испекли мастерицы из села Санниково Тобольского района. Первый фестиваль собрал 300 гостей, второй – уже пять тысяч человек, а баурсак получился объемом 76х33 сантиметра.

По традиции эксперты оценят участников в номинациях «Самый большой сибирский баурсак» и «Встреча гостя».