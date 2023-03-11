Тюменский биолог объяснила нашествие тараканов в тюменских домах потеплением и чувствительностью к влажности

Фото: кадр из мультфильма "Тараканище"

Тюменский биолог Мария Орлова ответила на вопрос тюменцев о появлении тараканов в многоэтажных домах. По ее словам, нашествие насекомых связано с теплой средой, хотя это не единственный факт. Тараканы появляются вне зависимости от сезона, главное, чтобы в помещении было тепло.

Также тараканов могут занести в квартиры и сами жильцы с вещами – например, во время переезда.

- Факт того, что их, в принципе, стало больше объясним. Причем, такая ситуация характерна не только для Тюменской области, но и для других регионов, - цитирует Марию «Мегатюмень».

Тараканы чувствительны к влажности, поэтому они в любом случае найдут себе добычу. Если в домах нет источника жидкости, они просто высохнут. А если в домах старая система коммуникаций и есть протечки, тараканы могут появиться.