Тюменцы могут посетить выставку современного художника и приобрести мерч Фото: Татьяна Коркина

В столице области работает выставка «Миражи» современного тюменского художника Максима Родионова.

Посетить экспозицию можно в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Максим рассказал, что помимо представленных работ, которые написаны в разные периоды, представлены еще и необычные эскизы его татуировок.

«На выставке нет проходных картин. Она состоит из живописи и тату-графики. Всего посетители могут посмотреть 22 работы, которые я написал в период с 2006 по 2022 гг. Я выступал и дизайнером, и оформителем экспозиции. И вообще, могу смело сказать, это эксклюзив для Тюмени, когда в музее выставляются эскизы тату», – пояснил художник. Максим рассказал, что часто рисует в телефоне, затем свои творения переносит на бумагу или на кожу желающих в качестве татуировки.

Также художник добавил, что на выставке все желающие смогут приобрести авторский мерч – виниловые наклейки на гаджеты, переводные татуировки и значки в виде двух персонажей с выставки.

Экспозицию можно посетить до 18 июня 2023 года, кроме понедельника.