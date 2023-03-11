Тюменский врач-пульмонолог рассказала о важности посещения соляных пещер для больных с бронхиальной астмой Фото: Татьяна Коркина

Посещение соляных пещер оказывает положительное влияние на состояние здоровья пациентов с аллергическими дерматитами, ринитами и бронхиальной астмой. Такое мнение выразила врач-пульмонолог тюменской городской поликлиники №5 Наталья Мамедова. По ее словам, положительный эффект от такого можно достичь только в том случае, если посещать пещеры регулярно.

Посещать соляные пещеры нужно с детского возраста и делать это регулярными циклами по 11-15 дней несколько раз в год. Особенно эффективным посещение пещер станет во время прохождения санаторно-курортного лечения.

- Важно выбирать пещеры, где и стены, и полы полностью покрыты солью. А вот комнаты, где схожего эффекта пытаются достичь распылением подобных частиц, по моему мнению, значительно менее эффективны, - цитирует пульмонолога «Тюменская область сегодня».

В таких пещерах в воздух постоянно распыляют соляной раствор, частицы которого оказывают терапевтический эффект. Соляные пещеры положительно сказываются на обмене вещест и выводят из организма токсины.