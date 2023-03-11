В Ишиме у пациентки, которую мучили боли в области таза, вырезали матку Фото: Татьяна Коркина

Врачи-акушеры ишимской областной больницу №4 помогли женщине избавиться от болей в области малого таза. Некоторое время назад ей удалили полипы, но здоровье по-прежнему не улучшилось. Пациентку мучили боли в области малого таза, поэтому пришлось проводить УЗИ и ложиться в больницу.

Лечение не привело к должному результату, поэтому врачи решили полностью вырезать ей матку. Это одна из самых сложных операций, но женщина быстро восстановилась. Операцию ей провели при помощи лапароскопии, все действия врачей проводились через несколько небольших разрезов под контролем специального видеооборудования. Самое главное преимущество такой операции – отличный косметический результат после восстановления.

Сама женщина поблагодарила лечащего врача, акушера-гинеколога, заведующего отделение Никиту Прокофьева за профессионализм.

- Чувствую себя хорошо. С такими врачами, мы пациенты, спокойны за свое здоровье, - отметила пациентка.