В Тюменской области учителя и медики получают бесплатные земельные участки для строительства дома Фото: Татьяна Коркина

В 2022 году 12 сельских специалистов получили в Тюменской области бесплатные участки земли. Как сообщили в региональном департаменте имущественных отношений, такой мерой поддержки могут воспользоваться работники отрасли здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства и социальной сферы. Чтобы ее получить, нужно обратиться в администрацию по месту жительства.

По данным портала «Тюменская линия», в прошлом году бесплатные земельные участки получили учителя, медсестры и врачи из Армизонского, Ишимского, Юргинского районов и Заводоуковского городского округа. Земли выделяют во всех муниципалитетах Тюменской области, кроме сел Тюменского района и Заводоуковска.

Участки дают сельским специалистам на срок до 6 лет, чтобы построить на них дом и обустроить личное подсобное хозяйство. Через пять лет землю можно оформить в собственность, правда, нужно продолжать трудиться по основному месту работы и использовать участок для полученных целей.