Тюменский логопед рассказала, как улучшить речь и память ребенка Фото: Татьяна Коркина

Тюменские психологи и логопеды бьют тревогу из-за активного использования гаджетов детьми. Специалисты считают, что долгая игра в телефоне негативно влияет на детскую речь, даже если игра развивающая. Правда, отказываться от мобильников совсем – не стоит, главное – общаться с детьми.

По словам логопеда Юлии Кохановской, взрослые должны каждый день уделять время на разговоры с ребенком. Большую роль в развитии играет чтение и пересказ прочитанного с детьми. Она отмечает, что мамы часто приходят к логопеду и жалуются, что у ребенка скудный словарный запас.

- В процессе беседы выясняется, что в семье абсолютно не читают книги детям, предпочитая просто дать им в руки телефон, - цитирует Юлию «АиФ-Тюмень».

На прогулке нужно также уделять внимание ребенку, а не сидеть, уткнувшись в телефон. К примеру, можно рассказать о растущем неподалеку дереве: о его веточках, корнях, стволе. Если так практиковаться каждый день хотя бы по 5 минут, речь ребенка улучшится.

Для улучшения памяти и развития речи подойдет заучивание стихов.