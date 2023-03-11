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НовостиПроисшествия11 марта 2023 4:14

В Тюмени 11 марта 2023 воздух прогреется до +3 градусов

Рассказываем о погоде в Тюмени на 11 марта 2023
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени 11 марта 2023 воздух прогреется до +3 градусов

В Тюмени 11 марта 2023 воздух прогреется до +3 градусов

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 11 марта 2023, ожидается облачность с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный 8-13 м/с, температура воздуха -1…-6 C.

Погода в инфографике МЧС

Погода в инфографике МЧС

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Днем небольшие осадки в виде мокрого снега, местами гололед, отложения мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на западный 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с, температура воздуха -2…+3 C.