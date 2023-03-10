Морозный антициклон обеспечит Тюменской области холодные выходные

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Синоптики пообещали тюменцам холодные выходные. Ледяной циклон движется на Тюменскую область и настигнет ее в воскресенье, 12 марта.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, до -11 градусов похолодает в Тюмени через сутки-двое. Местами по региону ночью, 12 марта 2023 года, по данным метеорологов, ожидается от -4 до -12 градусов. При этом дневная температура в Тюмени в субботу, 11 марта, составит +3 градуса, местами по области до -2 градусов.

Примечательно, что к началу рабочей недели, 13-14 марта, по информации синоптиков, в Тюменской области наступит мощное потепление до +3…+4 градусов.