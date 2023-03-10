Полицейские в Тюмени задержали вандала, который сломал лавочку на Дзержинского после ссоры с девушкой

Фото: скриншот видеозаписи УМВД России по Тюменской области

Накануне, 9 марта, полицейские в Тюмени арестовали вандала, который сломал скамейку на пешеходной улице Дзержинского, рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Видеозапись действий вандализма опубликовали в ведомстве.

Житель Тюмени 1996 года рождения сломал лавочку после ссоры с подругой, с которой гулял ночью. На допросе парень признался, что ударил скамейку ногой, и она сломалась.

– Хочу извиниться перед жителями города. Впредь такого не повторится. Всю вину признаю полностью, – признался хулиган в полиции.

По данным ведомства, гражданин привлечен к ответственности по статьям «Уничтожение или повреждение чужого имущества» и «Мелкое хулиганство». Собранные материалы дела переданы в суд для дальнейшего разбирательства.