На федеральной трассе Тюмень – ХМАО фура въехала в автомобиль дорожной службы

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Большегруз марки Mercedes в пятницу утром, 10 марта, врезался в стоящий на магистрали автомобиль дорожной службы «Газель». ДТП произошло на 46-м километре федеральной трассы Тюмень – ХМАО, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

– В автомобиле «Газель» находились двое дорожных рабочих, которые планировали мыть ограждение. Предварительно, все дорожные знаки были установлены, – говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

В аварии пострадал 58-летний мужчина – один из рабочих. Тюменец доставлен в медицинское учреждение. Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства происшествия.