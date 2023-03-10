В Тюмени на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Владыкин

Фото: Николай Брыкин / Telegram-канал

В пятницу, 10 марта, в Тюмени скончался ветеран-пограничник и участник Великой Отечественной войны Александр Владыкин. Капитану запаса было 96 лет, рассказал депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин.

– Александр Семенович прошел трудный жизненный путь – Великую Отечественную войну и восстановление страны в послевоенные годы, активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи, выполнил свой долг по защите Отечества до конца. Вечная слава и светлая память нашему дорогому ветерану! – уточнил депутат Государственной Думы.

Отметим, Александр Владыкин в 17 лет ушел на войну, был добровольцем. Проходил службу в запасном полку Южно-Уральского военного округа. Получил звание и отправился на западную границу, где принял участие в ожесточенных боях. Встретил победу в Прибалтике. С 1960 года служил руководителем заставы в Ухте. Через некоторое время ветеран войны уволился оттуда и переехал в Тюмень, где работал на судостроительном заводе.