Мэр Тобольска наградил земляка Дмитрия Астафьева медалью «За боевые заслуги» за патриотизм в СВО

Фото: Максим Афанасьев / Telegram-канал

Мэр Тобольска Максим Афанасьев наградил участника специальной военной операции Дмитрия Астафьева. Государственную награду РФ – медаль «За боевые заслуги» – получил тоболяк за истинный патриотизм и достойный пример потомкам.

– Низкий поклон Татьяне Егоровне и Михаилу Михайловичу, бабушке и дедушке, воспитавшим героя. Это настоящий подвиг. Вы вложили в него все самое лучшее. Те качества, которые позволяют не раздумывая вставать на защиту Родины, за Победу, за правду, за справедливость! – отметил Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Чиновник заявил, что участник СВО является достойным примером, который поможет подрастающему поколению делать в жизни правильный выбор. Мэр пожелал солдату почаще встречаться со школьниками, чтобы они смогли узнавать неискаженную информацию из первых уст.