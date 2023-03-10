Аварийную баню из трех зданий продают в Тобольске за 1 рубль

Фото: департамент имущественных отношений администрации Тобольска

Департамент имущественных отношений администрации Тобольска выставил на продажу полуразрушенное здание городской бани. Объект расположен на улице Базарная Площадь, 1. Стартовая цена лота составляет 2,15 миллиона рублей. Однако такая стоимость указана за земельный участок.

Саму баню власти оценили в 1 рубль. Отметим, «Ансамбль городской насосной станции» состоит из трех зданий, все три на сегодняшний день продаются. Все объекты 1902 года постройки, каждое из них – аварийное.

В документации указано, что потенциальный покупатель должен разработать проект по сохранению памятника культуры. До 2028 года городская баня должна быть отреставрирована. Результаты аукциона станут известны после 13 апреля.