В Тюмени после дождя на несколько дней на тротуарах появится гололед

Фото: КП-Тюмень

Администрация Тюмени предупредила о гололеде, характерном для погоды с резкими перепадами температур. Трассы останутся скользкими в течение нескольких дней. В мэрии напомнили правила, которые помогут избежать столкновений и несчастных случаев.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями, осадками в виде дождя и отрицательной температурой окружающей среды возможны образования скользкости на тротуарах. Просим быть аккуратней, - говорится в сообщении администрации города Тюмень.

Власти просят автомобилистов не «лихачить» в гололед, скорость снизить до минимальной. Кроме того, перед выездом стоит убедиться в исправности дворников, хорошем состоянии щеток и наличии зимней стеклоомывающей жидкости в омывателе.