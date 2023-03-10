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НовостиПроисшествия10 марта 2023 5:32

В Омутинском районе молодая девушка получила травмы на железнодорожных путях

Прокуратура заинтересовалась трагедией на железнодорожных путях под Тюменью, где пострадала молодая девушка
Серафима Краснова
Фото: Виктория Гаврик

Фото: Виктория Гаврик

Прокуратура в Тюменской области организовала проверку железнодорожного происшествия на 2 284-м километре пикет 8 станции Вагай Омутинского района. На путях была травмирована молодая женщина. Инцидент произошел ночью с 9 на 10 марта около 23.15.

– 09.03.2023 в 23 час.15 мин. на 2284 километре пикет 8 станции Вагай Омутинского района Тюменской области смертельно травмирована женщина 1998 года рождения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются, – говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Сотрудники ведомства организовали проверку исполнения законодательства о безопасности движения ж/д транспорта.