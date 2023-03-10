В Тюмени на Олимпийской за 52 миллиона продают бывший стриптиз-клуб

Фото: КП-Тюмень

В Тюмени продают Терем Club за 52 миллиона рублей. Здание находится на улице Олимпийской. Объявление размещено на одном из популярных сайтов по продаже недвижимости. В нем говорится, что в «Тереме» находится оздоровительный комплекс с сауной, а также джакузи, бильярд и комнаты отдыха.

Объект продажи 2005 года постройки. Сейчас используется в качестве гостинично-банного комплекса. В цокольном этаже находятся кухня, подсобное помещение и гладильная. Продавец планирует отдать здание под долгосрочную аренду. Сообщается, что «Терем» подойдет для ресторана, гостиницы или хостела.

В открытых интернет-источниках указано, что «Терем» долгое время использовался под ночной клуб для мужчин, где устраивали приватные танцы и другие эротическое шоу.