Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 марта 2023 5:00

В Тюмени на Олимпийской за 52 миллиона продают бывший стриптиз-клуб

Ночной клуб на Олимпийской в Тюмени выставили на продажу за миллионы рублей
Серафима Краснова
Фото: КП-Тюмень

Фото: КП-Тюмень

В Тюмени продают Терем Club за 52 миллиона рублей. Здание находится на улице Олимпийской. Объявление размещено на одном из популярных сайтов по продаже недвижимости. В нем говорится, что в «Тереме» находится оздоровительный комплекс с сауной, а также джакузи, бильярд и комнаты отдыха.

Объект продажи 2005 года постройки. Сейчас используется в качестве гостинично-банного комплекса. В цокольном этаже находятся кухня, подсобное помещение и гладильная. Продавец планирует отдать здание под долгосрочную аренду. Сообщается, что «Терем» подойдет для ресторана, гостиницы или хостела.

В открытых интернет-источниках указано, что «Терем» долгое время использовался под ночной клуб для мужчин, где устраивали приватные танцы и другие эротическое шоу.