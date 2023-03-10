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НовостиОбщество10 марта 2023 4:27

Сигнал о воздушной тревоге по радиостанциям и телеканалам в Тюменской области оказался ложным

Тюменцев напугал ложный сигнал о воздушной атаке
Серафима Краснова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Сигнал о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара прозвучал накануне вечером, 9 марта, по радиостанциям страны и некоторым телеканалам. Согласно данным правительства Тюменской области, объявление не соответствует действительности.

В четверг на спутник вещания «Радио 7» произошла хакерская атака. В нескольких регионах России в радиоэфир просочилась информация следующего содержания:

– Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара, – цитируют объявление хулиганов в информационном центре правительства Тюменской области.

Власти отмечают, что в регионе система центрального оповещения населения на включалась, а сообщение – ложное. Сейчас сигнал на спутнике удалось восстановить.

Информация передана правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.