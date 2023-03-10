В Тюмени 10 марта 2023 года потеплеет до +4 градусов

В Тюмени 10 марта 2023 потеплеет до +4 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 10 марта 2023 года, ожидается облачность с прояснением, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. В отдельных районах гололед и отложения снега. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 6 – 11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Потепление, температура воздуха ночью +1…-4 градуса, при прояснении до -9 градусов, днем +4…-1.