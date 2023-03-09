Незамужние женщины стали на 33% чаще покупать квартиры

Фото: Илья Кручинин

Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» провели исследование среди 1000 потенциальных покупательниц, согласно которому доля незамужних покупательниц выросла на 33% и достигает 40% от общего количества женщин и более 20% от общего числа покупателей (мужчин и женщин), средний возраст покупательниц составляет 38 лет, а основным способом покупки является ипотечное кредитование (73%).

Самым популярным форматом квартир у незамужних женщин оказались евродвушки (45%), за ними следуют студии и однокомнатные квартиры (35%), далее – евротрешки (19%), а на последнем месте – четырехкомнатные квартиры евроформата (1%). Стоит отметить, что студии и однокомнатные квартиры ожидаемо предпочитают девушки от 18 до 25 лет (40%), тогда как евродвушки больше всего покупают женщины старше 40 лет (почти 50%).

Фото: Илья Кручинин

В ипотеку квартиру чаще всего покупают девушки от 18 до 25 лет (89%) и от 26 до 30 лет (95%), тогда как с возрастом процент клиенток, приобретающих жилье за наличные средства, увеличивается: так, женщины от 60 до 75 лет берут квартиру в ипотеку всего в 17% случаев.

Сейчас в Тюмени «Страна Девелопмент» предлагает квартиры в четырех жилых комплексах. «Домашний» – первый цифровой микрорайон Сибири в районе Плеханово, который станет настоящим «городом в городе» и будет состоять из 24 домов. ЖК «Звездный» рядом с ТРЦ «Тюмень Сити Молл», в этом микрорайоне уже живут более 4 000 семей. «Сибирский сад» – флагманский проект застройщика расположен в деловом центре города и состоит из 8 домов класса «комфорт плюс». Комплекс «Колумб», который находится недалеко от одноименного ТРЦ. Подробнее о проектах девелопера можно узнать на сайте strana.com.

Справка

«Страна Девелопмент» – федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми, охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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ГК «Страна Девелопмент»

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