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НовостиПроисшествия9 марта 2023 11:32

В Тобольске на Пушкина иномарка въехала в пассажирский автобус

В ДТП с автобусом в Тюменской области пострадала 42-летняя женщина
Серафима Краснова
Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

В Тобольске в четверг, 9 марта, столкнулись иномарка Hyundai и пассажирский автобус ЛиАЗ. На пересечении улиц Пушкина и Мусы Джалиля произошла авария, в которой пострадал человек.

По версии сотрудников ДПС, водитель автомобиля Hyundai выскочила на главную дорогу города, не уступив право проезда общественному транспорту.

«В момент столкновения в автобусе находились водитель и кондуктор, они не пострадали. Травмирована 42-летняя водитель Hyundai», – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по Тюменской области.

Отметим, что сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают виновных.