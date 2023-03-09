В Тобольске на Пушкина иномарка въехала в пассажирский автобус

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

В Тобольске в четверг, 9 марта, столкнулись иномарка Hyundai и пассажирский автобус ЛиАЗ. На пересечении улиц Пушкина и Мусы Джалиля произошла авария, в которой пострадал человек.

По версии сотрудников ДПС, водитель автомобиля Hyundai выскочила на главную дорогу города, не уступив право проезда общественному транспорту.

«В момент столкновения в автобусе находились водитель и кондуктор, они не пострадали. Травмирована 42-летняя водитель Hyundai», – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по Тюменской области.

Отметим, что сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают виновных.