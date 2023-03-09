В Ишимском районе простились с погибшим на Украине добровольцем Дмитрием Дюдиным

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В Тюменской области простились с добровольцем, который скончался во время специальной военной операции на Украине. Дмитрию Дюдину было 34 года, когда его жизнь оборвалась. Молодой человек в ноябре предыдущего года подписал контракт на военную службу и отправился добровольцем из местной колонии.

Журналисту «Комсомольской правды» в военном комиссариате города Ишима, Ишимского и Абатского районов прокомментировали похороны солдата.

– Действительно, с Дмитрием Дюдиным простились в Ишиме. В городе у него остались родственники: мать, отец и дочка. Похороны прошли 28 февраля 2023 года в Ишиме, – рассказали в военном комиссариате города.

Молодой человек скончался месяц назад, 10 февраля, под Артемовском. Смертельное ранение боец получил в ходе выполнения боевых задач на территории Украины. Героя похоронили со всеми почестями.

Напомним, в марте 2023 года прошли похороны другого бойца, Вячеслава Смирного, который принимал участие в боевых действиях на Украине. Парень ушел добровольцем. Смертельное ранение герой получил в начале февраля 2023 года.

Похороны военнослужащего состоялись 6 марта текущего года. Вячеслав Смирный погиб в возрасте 31 года, сообщили в пресс-службе администрации Ишимского района.