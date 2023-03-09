В Тюменской области планируют создать за 12 лет рынок стандартного и доступного жилья

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Власти Тюменской области планируют сформировать рынок доступного жилья. Об этом говорится в законопроекте «О долгосрочном плане социально-экономического развития региона до 2034 года», который опубликован на официальном сайте правовой системы.

В документации указано, что формирование доступного рынка жилья является основным направлением социально-экономического развития Тюменской области. Также в законопроекте сообщается, что власти планируют к 2034 году строить только стандартное жилье.

«Основной задачей этого направления является повышение доступности жилья для населения путем строительства стандартного жилья, в том числе малоэтажного, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, а также арендного жилья», - сообщается в документе.

В течение 10 лет темпы строительства будут зависеть от сценария развития Тюменской области. К 2034 году власти планируют построить больше 1635 тысяч «квадратов» жилья. В долгосрочной перспективе за 12 лет правительство возведет +22,7 миллионов квадратных метров.