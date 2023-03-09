В Голышмановском районе 31-летний мужчина заколол ножом собственного отца

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В Голышмановском районе правоохранители арестовали мужчину, который обвиняется в убийстве своего отца. По предварительной версии следствия, 6 марта текущего года в районе 19 часов сельчанин и его отец поругались после распития алкоголя. Трагедия произошла в тюменском селе Малышенка на улице Северной.

– Находясь в доме, расположенном на улице Северная в селе Малышенка Голышмановского городского округа, обвиняемый нанес своему отцу несколько ударов руками, а затем, схватив нож, нанес им не менее трех ударов в область груди. От полученного ранения последний скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Сейчас следствие ходатайствует перед судом, чтобы отправить обвиняемого под стражу на неопределенный срок. Правоохранительные органы проводят следственные действия, собирают информацию для доказательной базы.