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НовостиПроисшествия9 марта 2023 9:49

На улице Кармацкого в Тюмени экскаватор ушел под землю из-за слабого грунта

Экскаватор скрылся под землей в Тюмени на улице Кармацкого
Серафима Краснова
Фото: скриншот видеозаписи в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: скриншот видеозаписи в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Экскаватор «Водоканала» провалился под землю при прокладке траншей в новом микрорайоне Тюмени. Кадрами происшествия поделились очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам тюменцев, экскаватор рыл яму, в которую ушел сам.

На видеозаписи продемонстрировано, что на строительной площадке работают три технических средства, два из которых задействованы в копании траншеи для водопровода на улице Кармацкого.

Чтобы вытащить экскаватор, был задействован другой спецавтомобиль. По мнению автора поста, причиной ухода техники под землю мог стать слабый грунт. В аварии никто не пострадал, уточнили очевидцы.