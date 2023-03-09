На улице Кармацкого в Тюмени экскаватор ушел под землю из-за слабого грунта

Фото: скриншот видеозаписи в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Экскаватор «Водоканала» провалился под землю при прокладке траншей в новом микрорайоне Тюмени. Кадрами происшествия поделились очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам тюменцев, экскаватор рыл яму, в которую ушел сам.

На видеозаписи продемонстрировано, что на строительной площадке работают три технических средства, два из которых задействованы в копании траншеи для водопровода на улице Кармацкого.

Чтобы вытащить экскаватор, был задействован другой спецавтомобиль. По мнению автора поста, причиной ухода техники под землю мог стать слабый грунт. В аварии никто не пострадал, уточнили очевидцы.