Ямальские депутаты передали бойцам, находящимся в зоне СВО, бытовую технику

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Бойцы батальона «Ямал», находящие в зоне проведения СВО, получили от депутатов Законодательного собрания Ямала две стиральные машины с загрузкой до 9 килограммов и функцией горячего пара. Техника необходима военнослужащим, чтобы содержать в порядке форму, в том числе бушлаты.

«Огромное спасибо от бойцов и офицеров за нужные вещи», – написал замкомандира батальона с позывным Гром.

Ямальские ребята делают очень много для победы. Например, готовят собак для работы в зоне спецоперации. Острый нюх четырехлапых бойцов не заменит никакое оборудование, они переносят грузы и раненых, помогают в разведке, а также несут караульную службу по охране дислокации подразделения.

Затем, по окончании спецкурса, собаки отправятся вместе с солдатами на линию соприкосновения.

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

– Очень хочется помочь нашим бойцам, защитникам Родины. Они живут в непростых условиях, и мы стремимся сделать всё, чтобы облегчить их быт. Стиральные машины – их заказ, – поделился спикер Ямальского парламента Сергей Ямкин.

Парламентарии активно поддерживают бойцов. Они передают медикаменты и теплые вещи, а спикер Сергей Ямкин лично приобрел для военнослужащих земляков тепловизионный прицел и квадрокоптер.