В Тюмени на стройке арматурщик упал с высоты 10-го этажа из-за десятка нарушений

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В Тюменской области на строительной площадке умер арматурщик. Несчастный случай произошел 14 февраля текущего года примерно в 14.50 с сотрудником ООО «КвадроБетон» в Тюмени.

Руководитель строительных работ поставил работнику задачу, выполняющему функции бригадира, устранить замечания.

«После обеда на строительную площадку по возведению многоквартирного жилого дома приехал геодезист, с которым бригадир поднялся на плиту перекрытия 10-го этажа для разбивки фундаментной плиты. В этот момент подошел арматурщик и предложил выполнить работы вместе с геодезистом. Работники услышали шум и увидели, что арматурщик упал с перекрытия 10-го этажа. Он умер в больнице от полученных травм», – говорится в сообщении Гострудинспекции по Тюменской области.

Изучив обстоятельства произошедшего, специалисты выяснили, что работодатель не разработал положение о системе управления охраной труда, а также на стройке не было контроля за ходом работ. Сам специалист не имел необходимых навыков, поэтому и произошла трагедия.

Сейчас Гострудинспекция решает вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.