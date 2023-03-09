В Тюмени для жен и матерей мобилизованных выступил финалист шоу «Голос» Юрий Шиврин

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал

В Тюменской филармонии прошел праздничный концерт для жен и матерей военнослужащих. Перед женщинами выступил финалист шоу «Голос 60+» Юрий Шиврин и солистка Московского театра оперетты Анна Новикова, рассказал мэр города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. Мероприятие состоялось накануне, 8 марта 2023 года.

«Со сцены звучали известные и легендарные музыкальные композиции о самых нежных и любимых, самых добрых и обаятельных – о женщинах! Многие песни пели всем залом», – говорится в сообщении Руслана Кухарука.

Также глава Тюмени поздравил все гостей концерта с праздником, а после мероприятия пообщался с родственниками мобилизованных граждан. В конце Руслан Кухарук подарил цветы женам и матерям военнослужащих, а также вручил открытки, которые написали дети.