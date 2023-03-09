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НовостиОбщество9 марта 2023 7:31

Эпатажная тюменская певица Жанна Прохорихина и исполнитель Александр Бархатов выступили в шоу у Малахова

Тюменцы приехали в Москву, чтобы спеть в шоу у Малахова
Серафима Краснова
Фото: скриншот программы Андрея Малахова

Фото: скриншот программы Андрея Малахова

Эпатажная тюменская певица Жанна Прохорихина снова снялась в шоу Андрея Малахова «Песня от всей души». Специальный выпуск вышел в эфир в среду, 8 марта.

Тюменка исполнила песню собственного сочинения «Женщины – все королевы». В прямом эфире программы певица поздравила всех женщин с праздником и заявила, что «каждая из них – божественный цветок красоты».

Кроме того, из Тюменской области в Москву приехал другой популярный исполнитель – Александр Бархатов. Житель Казанского района спел песню «Букет», которую посвятил своей жене и их первому знакомству.

Оказалось, что Александр повстречал будущую супругу в дверях сельского клуба, когда пришел на дискотеку. В тот вечер он подарил возлюбленной цветы с клумбы, расположенной неподалеку от Дома культуры.

Напомним, Жанна Прохорихина написала песню для президента России Владимира Путина. С ней певицу позвали в стены Кремля, чтобы она исполнила ее перед чиновниками.