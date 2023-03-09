Мэрия Тюмени ищет желающих за 7,4 миллиона рублей спасать людей и дежурить на водоемах города

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Мэрия Тюмени объявила аукцион на поиск подрядчика, который станет оказывать услуги по патрулированию территорий, прилегающих к водоемам, а также будет проводить беседы с горожанами для предупреждения несчастных случаев и оказания помощи тонущим. Торги опубликовали на официальном сайте «Госзакупки».

Начальная цена лота варьируется от 7,4 миллиона рублей, а в 2024 году власти планируют потратить от 7,7 миллиона рублей. Группа будет состоять из 28 спасателей, также компания должна задействовать шесть спецавтомобилей. Главный экипаж будет дежурить на набережной реки Туры, остальная часть группы сосредоточится по окраине города: от озера Алебашевского до Лесного пруда.

В документации указано, что подрядчик станет вручать памятки с правилами безопасности на водоемах, а также докладывать правоохранительным органам о ненадлежащем поведении гуляющих. При себе специалисты должны иметь радиостанции и громкоговорители. При необходимости можно будет задействовать спасательные жилеты и аптечку первой помощи.

Отметим, что аукцион открыт до 15 марта 2023 года. Результаты станут известны после 17 марта.