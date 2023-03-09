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НовостиПроисшествия9 марта 2023 4:48

Вылет самолета с 333 пассажирами из Тюмени в Таиланд отложили на 8 часов

Тюменцы испытывают проблемы с вылетом в Таиланд
Серафима Краснова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В тюменском аэропорту Рощино задержали авиарейс на восемь часов. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Отложение рейса 3759 по маршруту Тюмень – Утапао, который осуществляет авиакомпания Azur Air, произошло накануне, 7 марта, говорится в сообщении ведомства.

«В аэропорту Рощино г. Тюмени ожидается отложение рейса 3759 по маршруту Тюмень – Утапао (Таиланд) авиакомпании Azur Air. Планируемое время вылета 07:25 09.03.2023», – сообщается в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На авиарейс было зарегистрировано порядка 333 пассажиров. В частности, 15 детей. Прокуратура взяла на контроль предоставление услуг пассажирам.