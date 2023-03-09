В Тюмени на Суходольской выставили на продажу коттедж в стиле ретрофутуризма за 50 млн рублей

Фото предоставлено КП

На улице Суходольской в Тюмени выставили на продажу двухэтажный коттедж. Общая площадь здания составляет около 200 квадратных метров. Он выполнен в старом футуристическим стиле, поэтому отличается от других рядом стоящих объектов.

Объявление появилось на одном из популярных сайтов по продаже товаров и услуг. Продавец оценил двухэтажный коттедж в 50 миллионов рублей. В нем имеется несколько гардеробных, официальный кабинет для решения деловых вопросов. Здание рассчитано на три пары, также есть большая кухня, совмещенная с гостиной, один туалет с ванной, сауной и душем.

Кроме того, на территории старинного дома можно увлекательно провести время. Например, сходить в баню, поставить и разобрать автомобиль в гараже или покупаться в бассейне. Земельный участок охраняется и находится под видеонаблюдением.

В шаговой доступности расположены школа и детский сад.