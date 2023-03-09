В Тюменской области за 2022 год средняя номинальная зарплата выросла до 61 тысячи рублей Фото: Татьяна Коркина

Такие данные приводят статистики. По информации Тюменьстата, в 2022 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 61,3 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года она выросла на 10%.

При этом за январь – декабрь 2021 года номинальная заработная плата в Тюменской области была на уровне 55,2 тысячи рублей. Рост к предыдущему году составил 10%. В 2020 году средняя номинальная оплата труда варьировалась от 51,5 тысячи рублей.

Тюменская область занимает третье место по уровню заработных плат в Уральском федеральном округе. Первое и второе место делят между собой ЯНАО и Югра.

Напомним, что при подсчете оплаты труда за основу берутся самая большая и самая маленькая зарплаты, из чего и выводится некий усредненный показатель. Однако наиболее приближенной к реальности считается медианная зарплата, показывающая сумму, больше и меньше которой получает одинаковое число работников.