В Тюмени у «Кристалла» динозавр дарил дамам цветы и поздравлял с 8 марта

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Наши коллеги из портала «Мегатюмень» устроили необычную акцию, приуроченную к Международному женскому дню 8 марта. Прямо на площади возле ТРЦ «Кристалл» тиранозавр или попросту Тирекс дарил тюльпаны женщинам от мала до велика.

- Мы решили порадовать наших замечательных дам в день 8 марта, - говорит один из организаторов акции Даниил Будыкин. – Этот прекрасный дракон-динозавр дарил женщинам цветы, а я задавал вопрос тюменкам, какие подарки им подарили мужчины.

Среди презентов, которые получили наши дамы в праздничный день: необычная рамка для фотографий, чтобы сохранить в памяти лучшие моменты, деньги и, конечно же, тюльпаны. Учитывая ажиотаж в цветочных салонах, некоторые обращались с просьбами к динозавру продать цветы!

«Комсомольская правда – Тюмень» и «Мегатюмень» ещё раз поздравляют прекрасных женщин с 8 марта. Весеннего вам настроения!