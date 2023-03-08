В Тюменской области высчитали, сколько в среднем родила бы одна женщина от 15 до 50 лет Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область вошла в семерку российских регионов по коэффициенту рождаемости в 2022 году. Как сообщили в Информационном центре правительства региона со ссылкой на данные Росстата, показатель рождаемости составил 1,74.

Этот коэффициент показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении репродуктивного периода – от 15 до 50 лет.

Среди регионов УФО Тюменская область находится на втором месте. В лидерах – ЯНАО с показателем 1,8.