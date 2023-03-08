Губернатор Александр Моор поздравил тюменок с Международным женским днем Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. В своем телеграм-канале глава региона пожелал дамам солнечного тепла, радости и гармонии.

- Милые женщины! С праздником весны, нежности и красоты - с Международным женским днем! Пусть будет больше улыбок, добра и цветов. Счастья вам, любви и исполнения желаний! – написал глава региона.

Мы присоединяемся к поздравлениям Александра Викторовича и желаем всем дамам любви, счастья и благополучия.