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НовостиОбщество8 марта 2023 6:40

Губернатор Александр Моор поздравил тюменок с Международным женским днем

АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Губернатор Александр Моор поздравил тюменок с Международным женским днем

Губернатор Александр Моор поздравил тюменок с Международным женским днем

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. В своем телеграм-канале глава региона пожелал дамам солнечного тепла, радости и гармонии.

- Милые женщины! С праздником весны, нежности и красоты - с Международным женским днем! Пусть будет больше улыбок, добра и цветов. Счастья вам, любви и исполнения желаний! – написал глава региона.

Мы присоединяемся к поздравлениям Александра Викторовича и желаем всем дамам любви, счастья и благополучия.