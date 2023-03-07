Тюменский губернатор Александр Моор провел встречу с женами мобилизованных

Фото: Александр Моор / Telegram-канал

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с родственниками мобилизованных граждан. В преддверии Международного женского дня чиновник поговорил с родными военнослужащих, а также рассказал о ситуации в ЛНР, куда сам недавно ездил с рабочей поездкой.

– Дух боевой, проблем со снабжением нет. А если возникают вопросы, мы в постоянном контакте с командирами, стараемся все решить оперативно, – отметил Александр Моор.

Кроме того, глава региона поговорил с женщинами о мерах социальной поддержки населения. Например, на сегодняшний день в Тюменской области бесплатным питанием обеспечены более 2 тысяч ребят в школах. Многие дети мобилизованных занимаются в секциях и кружках.

Добавим, в круглосуточном режиме работает социальная гостиница для близких военнослужащих, где они могут получить психологическую и юридическую помощь.