Четырехлетняя девочка попала в больницу после столкновения иномарки Renault с трактором в Бердюжском районе

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На трассе Челябинск – Новосибирск в Тюменской области произошло ДТП, в котором пострадала 4-летняя девочка. Инспекторы ДПС ограничили транспортное движение на 519-м километре магистрали в Бердюжском районе.

По предварительной версии правоохранительных органов, автомобиль Renault, обгоняя трактор дорожной службы, выскочил на встречную полосу. Иномарка впечаталась в автомобиль бренда Peugeot. Renault от удара отбросило на трактор.

— 60-летний водитель Renault, житель села Бердюжье, доставлен в больницу в Ишиме с тяжелыми травмами. Травмированы 50-летний водитель и 42-летняя пассажирка Peugeot, им оказана помощь на месте ДТП. 4-летнюю пассажирку Peugeot доставили в больницу для установления диагноза, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Добавим, сейчас транспортное движение на федеральной трассе проходит в реверсивном режиме, на месте происшествия дежурят инспекторы ДПС.