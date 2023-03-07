Через 10 лет численность населения в Тюменской области вырастет на 11% Фото: Виктория Гаврик

К 2034 году население Тюменской вырастет на 191 тысячу человек. Согласно официальному прогнозу властей социально-экономического развития региона на долгосрочный период, через 10 лет число людей в Тюменской области увеличится до 1 миллиона 731 тысячи человек. Соответствующий документ размещен на сайте правовой системы правительства Тюменской области.

В нем указано, что население региона к началу 2022 года должно было составить 1,5 миллиона человек. Власти опираются на несколько видов подсчета: «базовый» и «консервативный».

– Базовый вариант прогноза предполагает рост численности населения области как за счет естественного, так и за счет миграционного прироста (в том числе за счет внутри региональной миграции). Консервативный вариант прогноза предполагает рост численности населения за счет миграционного прироста, который компенсирует естественную убыль. Среднегодовая численность населения области в 2034 году по консервативному варианту составит 1 682,5 тысячи человек, по базовому варианту – 1 731,4 тысячи человек, – говорится в документе правительства.

Отметим, в рамках прогноза, к 2034 году численность детей в Тюменской области сократится на 41 тысячу человек (с 342 до 301 тысячи). Однако увеличится количество людей трудоспособного возраста (с 887 тысяч до 1,09 миллиона).