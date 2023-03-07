МЧС предупредило тюменцев о резком похолодании до -20 градусов с 7 на 8 марта Фото: Виктория Гаврик

В Международный женский день погода может резко измениться. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие сутки, вплоть до 8 марта, в большинстве районов Тюменской области ожидается ветер с порывами до 16 метров в секунду. Местами по области возможен сильный снегопад и даже метель.

Сотрудники МЧС и Гидрометцентра дали советы тюменцам, как вести себя в такую погоду. Рекомендуется, по возможности, не выходить из дома. Если все же пришлось, на улице в непогоду следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Кроме того, тюменским автомобилистам спасатели рекомендуют снизить скорость транспорта до минимальной отметки.

– Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 20.00 7 марта по 08.00 8 марта. В крайних юго-восточных районах местами сильный снег, обледенение, – говорится в сообщении Росгидрометцентра.

Сегодня, 7 марта, синоптики прогнозируют умеренный снегопад, который может сопровождаться резкими порывами ветра. Столбики термометров в Международный женский день опустятся до -20 градусов Цельсия.