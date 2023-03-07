В Тюменской области полицейские и сотрудники МЧС поздравили прекрасных дам 101 тюльпаном

Фото: КП-Тюмень

Тюменские спасатели и полицейские вручили женщинам 101 тюльпан в преддверии Международного женского дня. Мартовская акция прошла традиционно 7 марта. Этот год станет юбилейным для сотрудников Главного Управления МЧС России по Тюменской области. Мероприятие прошло в ретростиле при участии духового оркестра.

– Духовой оркестр Главного управления МЧС России по Тюменской области порадовал прекрасную половину человечества душевным исполнением известных музыкальных композиций. «Любите девушки простых романтиков!», «На теплоходе музыка играет!» и «Встреча» из кинофильма «Цыган», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Серые будни окрасил в яркие цвета музыкальный репертуар оркестра. Спасатели поздравили женщин и вручили им по букету цветов, а также профилактические памятки о безопасности в праздники.